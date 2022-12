Taylor Swift cree que el 'hechizo de amor' de Lady Gaga le llevó a encontrar a Calvin Harris

La cantante Taylor Swift no podría estar más feliz al lado del DJ Calvin Harris, no esconde su alegría y no esconde tampoco su gratitud a quien hizo un "hechizo mágico" para que Calvin apareciera en su vida: la mismísima Lady Gaga. Tanto es así, que quiso destacarlo en un mensaje que envió a uno de sus seguidores en Twitter, quien se quejaba de su poca fortuna en el amor: "Me enorgullezco de seguir pensando que el amor puede ser como una comedia romántica, pero a veces creo que estoy muy atrás y que no puedo alcanzarlo", escribió Alex Goldschmidt.

Ante esto, Taylor respondió: "Mira el tuit que me envió Gaga hace unos meses. Da buena suerte en el amor, porque no es un tuit, es un hechizo mágico".

Gaga escribía en marzo en la red social: "Eres un cielo [Taylor]. ¡La vida son amigos, familia y amor! Todos vemos eso en ti, tu príncipe azul llegará".

Y ahora, al leer el comentario que Taylor hizo a Alex, Gaga escribió: "Yo solo lanzo hechizos felices, a no ser que haya mala sangre. Tengo una caldera aparte para eso. Me alegro por ti".

Tras estas palabras, Alex tuiteó: "Oficialmente dejo mi vida amorosa en las mágicas manos de Lady Gaga. He visto la luz. Conozco su fuerza".