Taylor Swift celebró su cumpleaños con una fiesta de temática navideña

La artista Taylor Swift celebró su 26 cumpleaños este domingo junto a su novio Calvin Harris y su madre Andrea dando una fiesta de temática navideña en Malibú, en la casa de un directivo de Apple Music, Jimmy Iovine, cuya hija, Jessica, estaba también de celebración.

"A Taylor le dieron una tarta y le cantaron el 'Cumpleaños Feliz'", cuenta una fuente a Us Weekly.

Publicidad

En la fiesta también hubo más invitados famosos, como Gwen Stefani y su novio, el cantante de country Blake Shelton.

"Gwen Stefani y Blake Shelton estaban allí y se les veía muy, muy monos", añade el informante.

Las redes sociales fueron testigo de los momentos clave de la celebración. En un vídeo subido a Snapchat se ve a Taylor, Calvin y DJ Snake junto a Papá Noel posando para fotos, mientras el hijo de Jimmy, Jamie Iovine, compartió un selfi de él junto a Taylor y Calvin.

Otras fotos de Jamie mostraban una enorme pista de esquí con nieve real, renos, pingüinos y un lugar especial para Papá Noel.

Publicidad

Taylor aprovechó el día de ayer para anunciar en Twitter que el 20 de diciembre lanzará una película sobre su gira mundial '1989' en Apple Music.

"Muchas gracias por todos los deseos de cumpleaños. Tengo una pequeña sorpresa para vosotros. '1989' World Tour LIVE en Apple Music", escribió.

Publicidad

En ese tuit Taylor también incluyó el tráiler del documental dirigido por Jonas Akerlund, donde compartía sus expectativas sobre la gira.

"Preparándome para esto, me he preguntado muchas cosas. Me pregunté cómo sería actuar delante de 70.000 personas. Me pregunté cómo sería si todo estuviera iluminado y estuvieran bailando como si nadie les estuviera viendo. Me pregunté qué pasaría si invitaba a los artistas más increíbles del mundo a actuar conmigo encima del escenario. ¿Lo harían?", explica la artista.