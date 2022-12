Taylor Lautner se relaja con incienso

A pesar de parecer un chico duro, Taylor Lautner tiene una faceta espiritual e íntima que intenta fomentar cada vez que puede, por lo que para conseguir un verdadero ambiente de relajación después de sus duras jornadas laborales el actor recurre a la influencia del incienso.

"No medito pero me encanta el incienso. No sabía que era considerado de la Nueva Era. Tengo una gran variedad de velas aromáticas y me encanta el incienso de sándalo", confesó el joven actor al periódico Metro.

Además de relajarse por la presión que le supone su trabajo, Taylor también tiene que lidiar con los rigores que ser un ídolo juvenil supone, en concreto, ser bombardeado por masas de fans en cada una de sus apariciones públicas; algo que ha aprendido a aceptar y hasta a disfrutar.

"Aún hay algunos gritos, pero eso depende de en qué ciudad esté. Los gritos suelen aparecer en eventos donde hay muchas personas que están esperando para verte. Cuando no se esperan encontrarte, la reacción es más emotiva, y es cuando lloran. Una fan estuvo esperándome en la puerta de mi hotel en Londres durante todos los días que duró el rodaje de 'Cuckoo' y cada vez que yo volvía, daba igual la hora del día que fuese, allí estaba ella. Era extremadamente entusiasta", reveló Taylor.