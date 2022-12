Tatum O'Neal: 'Me gustan las mujeres'

Si Tatum O'Neal creó titulares hace un par de días diciendo que se sintió atraída por su exmarido John McEnroe porque tenía el mismo fuerte carácter que su padre Ryan O'Neal, ahora ha ganado atención al decir que últimamente ha estado manteniendo relaciones con mujeres, aunque en estos momentos no tiene novia.

"Me gustan las mujeres. He estado saliendo recientemente con mujeres. Creo que las mujeres son las criaturas más increíbles de la tierra. Son amables y más inteligentes que cualquier hombre que haya conocido últimamente. No tengo novia ahora mismo, pero espero tenerla pronto", confesaba a la revista People.

Pero a pesar de esta afirmación, la actriz de 51 años y madre de Kevin (29), Sean (28) y Emily (24) con McEnroe, prefiere no definir su sexualidad. "No soy ni una cosa ni otra".

Tatum reconoce encontrarse en un momento inmejorable de su vida, en parte por estar a gusto con su sexualidad y por sentirse "orgullosa" de todos sus hijos, incluido su hijo mayor, quien recientemente lanzó un libro sobre su abuela fallecida, Joanna Moore, madre de Tatum.

"Estoy más feliz que nunca. Soy la madre más orgullosa de la historia. Kevin lo contó todo de una manera preciosa. El libro tiene mucho corazón. Me gustaría que estuviera viva para que lo viera", concluyó.