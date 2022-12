Tara Reid no descarta volver a recurrir a la cirugía plástica

Pese a haber experimentado de primera mano las desastrosas consecuencias de una lipoescultura que salió mal, la actriz Tara Reid tiene claro que la cirugía plástica continúa siendo una de las opciones del amplio abanico de posibilidades que baraja para combatir el paso del tiempo.

Ni siquiera las numerosas cicatrices consecuencia de una cirugía correctiva han conseguido disuadir a Tara de volver a someterse a las bondades del bisturí, un campo en el que ya cuenta con bastante experiencia, teniendo en cuenta que hace años se sometió a una operación de aumento de pecho.

Publicidad

"No puedo decir que nunca volvería a pasar por el quirófano porque no sé cómo me sentiré en unos años. Ahora mismo, soy feliz con mi cuerpo. Aunque el dolor físico y mental que sufrí después de que mi operación fuese mal resultó horrible. Durante dos años, experimenté un estado de negación total, aunque todo el mundo me decía lo horrible que había quedado mi cuerpo", confesó a la revista Closer.

Desde que saltara a la fama de la mano de la saga 'American Pie', la rubia intérprete se ha convertido en el centro de atención mediática en incontables ocasiones, bien sea por los cambios en su físico o por su fama de fiestera incorregible, una reputación de la que sigue sin tener intención de desligarse.

"Me he divertido bastante, es cierto, y sigo saliendo con mis amigos para divertirme y tomarme unas copas. No necesito permanecer sobria, puedo tomarme un vaso de vino si quiero", concluyó.