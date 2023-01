Tamara Ecclestone dejó de salir por las noches tras convertirse en madre

La guapa Tamara Ecclestone continúa amamantando a su hija Sophia, de 21 meses, y por ello no le gusta dejar a la pequeña a cargo de nadie más por las noches.

"Sigo dándole el pecho, por lo que si me necesita debo estar ahí. Mi madre hizo lo mismo hasta que fuimos lo suficientemente mayores como para entender, e incluso entonces solo nos dejaba con familiares. Supongo que por eso soy así", cuenta la modelo a la revista new!

Publicidad

Esta exigencia horaria le ha llevado a suprimir las salidas nocturnas con su marido Jay Rutland, con lo que ambos pasan las noches en casa.

"No me siento cómoda dejando a Sophia con nadie por las noches, y Jay entiende que yo quiera hacerlo por mí misma, así que mientras podamos tener tiempo para nosotros no le importa que nos quedemos en casa con comida para llevar. Seguimos estando los dos solos. Si mi hija se despierta por la noche quiero estar ahí para ella", añade.