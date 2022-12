Stevie Wonder busca conocer mujeres a través de la iglesia

El cantante Stevie Wonder, padre de nueve hijos con cinco mujeres distintas y casado dos veces, ha encontrado en la iglesia el sitio perfecto para conseguir pareja. Así recordaba sus avances una antigua novia del cantante al periódico New York Post: "Él estaba sentado en un banco detrás de mí. Stevie Wonder.

Después me enteré de que uno de los hombres que estaba con él le había dicho: 'Guau, esa chica tiene un culo bonito y la cara también lo es'. Recuerdo que me tocó el hombro y su frase para ligar fue preguntarme por qué estaba en la Iglesia. Yo le dije: 'Vengo aquí cada domingo porque creo en Dios', y él me dijo que me podría dar todas las cosas que Dios me había prometido, y no necesitaría rezarle".

Otra de sus parejas, con la que mantuvo un romance de casi cinco años, recuerda que a él la conquistó acudiendo frecuentemente a misa, dándole clases de piano y hasta cambiando las letras de las canciones góspel que cantaba para que hablaran de ella.

"Cambiaba la letra y ponía mi nombre y el suyo en ellas, e incluso hablaba de los nombres que le gustaría para sus bebés, las fabulosas casas que compraría y cómo sabía que yo podría cuidarle y tratarle bien. Así que naturalmente, no fue muy difícil enamorarme de él", explicó.

Pero Stevie no solo se deja llevar por los consejos de amigos; el olor y su liviana figura fueron las claves para caer rendido ante la que es ahora su prometida Tomeeka Robyn Bracy, madre de dos de sus hijos.

"Tal y como había hecho con otras mujeres... ambos estaban en la misma congregación y él olió su perfume, ella pasó por su lado y Stevie dijo que como era una mujer de paso ligero debía ser muy guapa", explicó un amigo del artista en la noche del concierto 'Songs In The Key Of Love' de la CBS.

Bang Showbiz.