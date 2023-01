Steven Tyler quiere que sus nietos conozcan su faceta de exitoso roquero

Puede que el nombre de Steven Tyler sea universalmente conocido para la opinión pública como el del hombre que, junto a su banda Aerosmith, dominó buena parte de la escena musical a lo largo de más de 30 años, pero lo cierto es que para los cuatro nietos del incombustible roquero este es, ante todo, el "abuelo Stevie" y la persona con la que se divierten de lo lindo cada vez que van a visitarle a su casa.

Sin embargo, la percepción que de su famoso abuelo tienen los hijos de la actriz Liv Tyler -Milo (13), Sailor (2) y Lula (18 meses)- y de su otra hija Mia, el pequeño Ax, cambiará irremediablemente en cualquier momento, ya que el intérprete no duda en aprovechar cada ocasión que tiene a su alcance para mostrarles algunos de los videoclips más destacados de su prolífica carrera artística.

"En primer lugar, para todos ellos soy el abuelo Stevie, especialmente para Ax, que todavía no me conoce demasiado porque es muy pequeño. A medida que vayan creciendo y me vean más en televisión empezarán a saber más sobre mí y las cosas cambiarán por completo", ha bromeado en conversación con la revista People.

"Los más mayores ya han empezado a verme en los vídeos de 'Janie's Got a Gun', 'Dude (Looks Like a Lady)' o 'Sweet Emotion', así que se van haciendo una idea de mi pasado, pero será maravilloso cuando sean conscientes de ello en toda su dimensión", ha añadido en la entrevista.

La importancia capital que el famoso artista ha otorgado siempre a su familia quedó patente hace unos meses con motivo del 40 cumpleaños de su hija más famosa, protagonista de la trilogía de 'El Señor de los Anillos', como se desprende de la emotiva felicitación que Steven le dirigió a través de sus redes sociales.

"Tus padres estamos muy orgullosos de la hermosa mujer en la que te has convertido. Eres una fuerza de la naturaleza y te reinventas una y otra vez. ¡Te quiero mucho! Papá", reza el mensaje que compartía en su perfil de Instagram.

Por: Bang Showbiz