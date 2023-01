Steve Guttenberg quiere hacer teatro clásico en el West End

Al actor Steve Guttenberg no le bastan sus éxitos en películas que se resisten a desaparecer, como 'Loca academia de policía', 'Cocoon' o 'Tres hombres y un bebé', sino que tiene un sueño todavía sin cumplir: trabajar en un clásico teatral en el West End londinense.

"Me encantaría ir a Londres a hacer Shakespeare. He hecho 'Enrique IV, parte 1' en Nueva York, interpreté al conde de Northumberland, Henry Percy, y me lo pasé muy bien haciéndolo. Sueño con trabajar en el West End y me encantaría que me dieran la oportunidad de hacerlo", cuenta Steve a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

Quien probablemente también esté de acuerdo con que le den una oportunidad en el teatro es el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, fan absoluto de la serie de películas de 'Loca academia de policía'.

"Cada vez que veo al presidente Clinton me dice que cuando está de mal humor se pone a ver 'Loca academia de policía'", explicaba anteriormente el actor a BANG.

Y no solo Clinton, Guttenberg tiene una legión de fans que le paran allá por donde va.

"Soy afortunado porque he podido formar parte de grandes películas, películas muy conocidas y entretenidas. La gente se me acerca constantemente, algunos quieren preguntarme por 'Los niños del Brasil', otros me cuentan que 'Diner' les cambió la vida. A los gays les encanta 'No paren la música' y los niños me dicen que les gustó mucho 'Dos por el precio de una'".

Publicidad

El actor estadounidense tiene su propia teoría sobre por qué sus películas han sido tan queridas durante tantos años.

"Algunas familias han puesto a sus hijos 'Tres hombres y un bebé' y la han visto juntos. Creo que la parte de mi carrera con la que he tenido más suerte es que mis películas las ponen muy a menudo en televisión y se alquilan también muy frecuentemente. No creo que muchos actores tengan la misma suerte".