Stephanie Sigman no cree que exista discriminación contra las mexicanas en Hollywood

A pesar de que Stephanie Sigman es una de las pocas actrices mexicanas que ha logrado hacerse un hueco en la meca del cine -en su caso, al conseguir un papel en la nueva película de James Bond, 'Spectre'-, no considera que exista discriminación hacia las mujeres de su país en Hollywood.

"No estoy de acuerdo con esa afirmación, nunca he sentido que [ser mexicana] suponga un problema para mí. Yo solo me limito a hacer mi trabajo", reveló la intérprete al periódico Daily Telegraph cuando le preguntaron su opinión sobre la ausencia de compatriotas suyas entre los nombres más famosos del cine.

Publicidad

Sin embargo, Stephanie es consciente de que existen personas como Donald Trump que critican públicamente a los inmigrantes mexicanos y sabe perfectamente qué haría si algún día se encontrara cara a cara con el empresario estadounidense.

"Si me lo encontrara, iría directa hacia él, le tendería la mano y le diría: 'Hola, soy mexicana'", añadió la actriz.

La vida de Stephanie ha cambiado radicalmente desde que consiguió el papel de chica Bond, pero ella todavía no ha olvidado los graves problemas financieros que atravesó en ciertos momentos de su carrera.

"Cuando fui al festival de Cannes con la película 'Miss Bala' me encontraba en un momento muy bueno de mi carrera, pero recuerdo que estaba teniendo muchísimos problemas para conseguir pagar el alquiler. Tenía un aspecto increíble en la alfombra roja, estaba allí presentando mi película, pero detrás de todo eso estaba pasándolo muy mal. No te pagan demasiado bien cuando haces películas independientes", contaba recientemente la joven al periódico The Sun.