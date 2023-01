Stephanie Sigman lloró después de realizar su primera audición en inglés

La actriz mexicana Stephanie Sigman comenzó a aprender inglés hace apenas dos años, así que cuando realizó su primer casting en Estados Unidos sintió tanta presión y nerviosismo que rompió a llorar nada más acabar la prueba.

"Después de mi primera audición en Estados Unidos me puse a llorar. Al abordar un papel tienes que concentrarte tanto en el lenguaje como en la interpretación. Recuerdo que llamé a mi agente y le dije: 'Esto no va a funcionar, me vuelvo a México'", reveló la intérprete al periódico Evening Standard.

Publicidad

Por suerte para ella, Stephanie no tiró la toalla tan rápido y siguió intentando hacerse un hueco en el cine fuera de su país natal. Finalmente, la suerte llamó a su puerta en forma de un pequeño papel en la nueva película de James Bond, 'Spectre', para la que realizó la audición desde la cocina de su casa.

"Creo que la gente se imagina que en el caso de Bond el proceso es diferente, pero es lo mismo que para cualquier otra película. Conseguí una cámara e hice una prueba en mi cocina con una amiga. Me enviaron una escena de una película anterior. Quieren ver lo que haces diferente a los demás. No quieren volver a ver lo mismo que ya han visto. Lo hice de la manera que mejor me pareció y un mes después me llamaron y me dijeron que Sam Mendes quería conocerme en Ciudad de México", explicó la joven.