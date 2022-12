Stephanie Sigman casi pierde el papel de chica Bond por una intoxicación alimentaria

La actriz Stephanie Sigman vivió la peor pesadilla de toda actriz al enfermar por culpa de una intoxicación alimentaria justo el día en que debía presentarse a una prueba que podía cambiar su carrera profesional: el casting para interpretar a la nueva chica Bond en 'Spectre'.

"Estaba de vacaciones aquí en México y recibí una llamada del director de casting local. Me preguntó si quería hacer un casting para esta película. Me comentó que no sabían mucho de la misma y que todo era secreto. Me mandó una escena de las películas anteriores con la cual se hacían los castings. El día que había quedado para ir a hacerlo me tuve que ir al hospital porque me intoxiqué con algo que comí. Así que al final lo hice sola en casa y lo envié [en formato vídeo]", relató la intérprete durante una rueda de prensa en Ciudad de México.

Ahora Stephanie es consciente de que se ha convertido en una de las mujeres más envidiadas del mundo al poder compartir pantalla con Daniel Craig -encargado de dar vida al espía 007-, para quien solo tiene cumplidos.

"Conocí a Daniel en los Pinewood Studios de Reino Unido hace un par de semanas, o algo así, hicimos pruebas de cámara y de maquillaje: toda la cuestión de la preproducción. Fue un encuentro breve y me pareció un tipo encantador, amable, muy correcto y educado", añadió.

Sin embargo, la bonita experiencia que está viviendo la actriz se ha visto empañada por la polémica generada en torno al rodaje de la cinta en México, después de que saliera a la luz la noticia de que las autoridades mexicanas habían ofrecido supuestamente ventajas fiscales al equipo de producción a cambio de que ofrecieran una imagen "más amable" de su país.

A este respecto, los productores han asegurado que en ningún momento se modificó el guion de la cinta para hacer tal cosa, insistiendo en que tampoco se eliminó a uno de los villanos de origen mexicano de la trama, tal y como se informó hace unos días.

"No hay nada en el guion que estuviera ya ahí de antemano. El villano siempre fue italiano... y ya hemos rodado en Roma", afirmó Michael G. Wilson, productor de la nueva película de Bond, en la misma rueda de prensa, durante la que negó haber recibido presiones para seleccionar a una actriz mexicana -Stephanie- para encarnar a la nueva chica Bond: "Siempre quisimos una actriz mexicana para ese papel".

Por: Bang Showbiz