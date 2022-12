Stacy Keibler presenta a su hija Ava Grace

La actriz Stacy Keibler dio a luz a su primera hija Ava Grace -fruto de su matrimonio con Jared Pobre- el pasado mes de agosto, y ahora por fin sus seguidores han podido conocer a la pequeña por medio de una fotografía en blanco y negro que la propia intérprete ha colgado en su blog, acompañada de un escueto mensaje: "Bendiciones".

"La vida puede ser impredecible. Te sientes de una manera y de repente... ¡boom! Tienes que cambiar tu perspectiva por completo. Eso es lo que me ocurrió el año pasado. Hasta que no empecé a salir con Jared, la idea de casarme y formar una familia nunca formó parte de mis planes. Estaba esperando a que llegara el amor verdadero, pero tras una reconexión fortuita con Jared, un amigo que resultó ser mi alma gemela, creamos una familia juntos casi al momento. ¡Estoy hablando de un verdadero cambio en mi realidad! Este año, especialmente durante las vacaciones, me he sentido muy nostálgica con respecto a la familia, a mi nueva familia, y a mi hija. Ava nos ha bendecido con su alegría, su luz y su amor, nunca pensamos que sería así. Es nuestra princesita, y no podría estar más agradecida por lo mucho que ha abierto mi corazón".

Stacy y su marido empezaron a salir en 2013, tras varios años de amistad, y finalmente se casaron en México en marzo de 2014.