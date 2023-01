'Soy mucho más que una mujer triste y sin hijos': Jennifer Aniston

Tras su separación de Brad Pitt en 2005, la reina de las comedias románticas, Jennifer Aniston, pasó a convertirse muy a su pesar durante años en el arquetipo de mujer traicionada y abandonada por su exmarido e incapaz de rehacer su vida sentimental debido a sus fallidos noviazgos con actores como Vince Vaugh. Incluso después de comprometerse y casarse con el atractivo actor Justin Theroux, ha tenido que continuar soportando periódicamente rumores de embarazo y especulaciones acerca de su decisión de no convertirse en madre, un cúmulo de circunstancias que le llevó a escribir el pasado julio un artículo denunciando el "perturbador escrutinio" al que vivían sometidas las mujeres en general por su físico, aunque detrás de esta noble intención se escondía otra razón, como revela ahora, la de aclarar de una vez por todas que ella no es ninguna mujer triste sin hijos.

"Mi estado civil ha sido ridiculizado, mi divorcio, mi falta de pareja, incluso mis pezones han sido ridiculizados. Me preguntó por qué únicamente nos fijamos en las mujeres para criticarlas, y por qué prestamos atención a esos comentarios. En mi caso, simplemente pensé: 'He trabajado demasiado duro en mi vida y en mi carrera como para ser reducida a un ser humano triste y sin hijos", explica la intérprete en una entrevista a Marie Claire para justificar su decisión de componer dicho ensayo para The Huffington Post.

En los últimos meses, tanto la estrella de 'Friends' como su marido han tratado de mantenerse al margen de la polémica generada por la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, que algunos interpretaron como una especie de justicia poética para Jennifer, con la excepción de unas concisas declaraciones de Justin en las que expresaba su pesar ante la ruptura de una familia.

Por su parte, Jennifer solo está dispuesta a hablar de su propia vida privada, y únicamente para revelar lo afortunada que es por tener a su lado a una persona maravillosa.

"Lo único que sé es que me siento completamente adorada, comprendida, en cualquier momento y estado. No hay ninguna parte de mí que no me sienta cómoda compartiendo con él. Y consigue sacar a relucir lo mejor de mí misma, porque me preocupo muchísimo por él. Es una gran persona. Me duele pensar que alguien podría hacerle daño", asegura.