Sorpresa: Harry Styles propone matrimonio a una fan

El encantador Harry Styles no pierde ninguna oportunidad de hacer felices a sus fans, y por esa razón, al descubrir que una de sus admiradoras acudió vestida de novia al concierto que él y sus compañeros de One Direction ofrecieron en Filadelfia (Estados Unidos) el pasado miércoles, no dudó hacerle la gran pregunta.

"He escuchado que hay una chica por aquí vestida de novia, ¿hay alguna chica vestida de novia aquí?". Tras identificarla continuó: "Me siento mal si no aprovecho esta oportunidad, así que, ¿cómo te llamas? ¿Preeya? Preeya... ¿quieres casarte conmigo? ¿Sí? ¡Genial!", se congratuló.

El cantante continuó con la broma un poco más diciendo que esperaría hasta que todos los allí presentes les hubieran enviado sus regalos de compromiso, para después cancelar la boda.

"Cogeremos todos los regalos de compromiso y después... bueno, fue bonito mientras duró. Casi me pongo mi traje de novia yo también... sé que podría haber resultado raro, pero esa es otra historia", dijo Harry.

Este no es el primer "fracaso amoroso" en el historial de Harry Styles, quien en el pasado ha vivido romances con Kendall Jenner, Caroline Flack y Taylor Swift, con quien rompió el pasado enero y quien aún está resentida con Harry por el abrupto final, a juzgar por el sutil recado que le envió el pasado domingo durante la gala de los Teen Choice Awards, donde entregó el premio al mejor actor dramático.

"Chicos, tengo grandes recuerdos aquí en los Teen Choice Awards y me puse muy contenta cuando me pidieron que entregara este premio, porque nadie sabe más que yo sobre hombres a los que les gusta dramatizar", señaló.