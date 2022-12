Sofía Vergara y su familia anuncian champús anticaspa

Aunque es toda una experta a la hora de protagonizar por sí sola mediáticas campañas publicitarias que presentan productos tan variados como refrescos, detergentes, líneas de ropa y mobiliario, Sofía Vergara ha contado ahora con ocho de sus familiares más allegados, entre los que se encuentra su hijo Manolo y su sobrina Claudia, para afrontar las primeras fotos promocionales de su colaboración con la marca de champús H&S, de la que la colombiana se ha convertido en imagen y embajadora.

"H&S siempre ha formado parte de nuestra vida cotidiana y lo hemos utilizado a diario desde que éramos muy jóvenes. Por eso estoy tan emocionada de que mi familia y yo formemos parte ahora de una familia mucho más grande todavía. Solemos bromear sobre la idea de que ocho de nueve Vergaras consiguen grandes resultados gracias a estos champús [el noveno tiene la cabeza afeitada]", bromeó la estrella televisiva en la presentación de la campaña.

Desde que saltara a la fama en Estados Unidos con su aclamado papel en la comedia 'Modern Family', la diva colombiana se ha convertido en todo un filón para los anunciantes y en una de las actrices más cotizadas del sector publicitario, por lo que no extraña que el salario que cobrará la actriz por sus servicios -según ha filtrado una fuente presente en la negociación al portal E! News- se verá reflejado en un "cheque con siete cifras", en consonancia con los honorarios recibidos por sus anteriores trabajos para Pepsi, la firma de cosméticos Cover Girl, o los grandes almacenes Kmart.

Pese a que lleva dos años seguidos ubicada en la cúspide del listado de actrices mejor pagadas de la televisión gracias a su popularidad entre los espectadores, Sofía Vergara nunca ha disimulado que su gran deseo consiste en amasar la mayor fortuna posible durante sus años en activo para asegurarse de que su hijo Manolo y su propia jubilación no sufren contratiempos financieros en el futuro.

" Mi cerebro ha estado trabajando incansablemente para encontrar una forma de sacarle el máximo rendimiento económico a mi carrera, por lo que no tengo miedo a decir que los negocios que he ido desarrollando al margen de la serie siempre estuvieron entre mis planes. Siempre ha sido así: quiero rentabilizar mi imagen y seguir trabajando en diversos proyectos para proporcionar seguridad financiera a mi hijo y, en general, a toda mi familia. Reconozco que disfruto mucho con mi faceta de empresaria", explicaba a la revista digital The Wrap.

Por: Bang Showbiz