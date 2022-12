Sofía Vergara tiene problemas con la tecnología por culpa de su acento

La actriz Sofía Vergara vive en una batalla constante con Siri -el asistente de Apple que permite controlar aplicaciones móviles mediante la voz- por culpa de su marcado acento latino, algo que resulta toda una pesadilla para una adicta confesa a las redes sociales y a las nuevas tecnologías.

"Siri me odia", bromeó la colombiana en una entrevista al portal CNET, durante la que reconoció que su gran sueño sería contar con un sistema de reconocimiento de voz en su casa capaz de comprender sin problemas su acento y realizar así todas las tareas por ella: "La casa inteligente de mis sueños sería una en la que nunca nos quedásemos tirados fuera porque nos reconocería por nuestra voz o nuestra cara, no se necesitarían llaves. Y también ajustaría los aspersores para que tuviésemos un césped y unas plantas maravillosas, y me encendería el jacuzzi a la temperatura perfecta justo cuando terminara de hacer deporte en un gimnasio inteligente que controlaría mi grasa corporal. Y cuando dijera una palabrota, apagaría las luces y me prepararía un baño de espuma con música de Pitbull de fondo. Pero sé que eso sería muy difícil, especialmente porque no entendería mi acento".

Pero los problemas de dicción de Sofía no le han desalentado a la hora de diseñarse una casa completamente inteligente -equipada con un sistema de seguridad conectado con Internet y un centro de entretenimiento de última generación- controlada mediante paneles táctiles y comandos de voz que le "simplifique la vida". Sin embargo, a la vivienda le faltará un accesorio muy importante para cumplir con todos los requisitos de Sofía: un mayordomo robot.

"Querría tener un mayordomo robot con acento británico, alemán o escocés que me limpiara la casa, me sirviese bebidas y me recordara las cosas".