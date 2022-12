Sofía Vergara quiere que su prometido le compre un barco

Lo cierto es que Sofía Vergara está deseando que el hombre que ocupa su corazón, el empresario Nick Loeb, empiece a disfrutar de los beneficios económicos del producto estrella de su compañía, un aditivo de cebolla frita llamado 'Onion Crunch', para que así pueda colmarla de lujosos regalos.

"Si tenemos suerte, la empresa despegará pronto, nos haremos ricos y me podrá comprar un barco", bromeó Sofía Vergara en una pequeña entrevista concedida al diario The New York Times, que ha dedicado todo un reportaje a analizar la figura del controvertido Nick Loeb y, sobre todo, a destapar los misterios de su adictivo condimento.

Publicidad

"No salgo de casa sin coger la botella [de 'Onion Crunch'] y verter un poco de su contenido directamente en la boca. Me encanta", añadió la estrella colombiana al mismo medio tras reconocer que, en ocasiones, su prometido le pone en evidencia cuando presenta su producto estrella al resto de comensales de un exclusivo restaurante.

Más allá de la vida apacible y sofisticada que proyectan Sofía y Nick gracias a la buena acogida que está teniendo 'Onion Crunch' entre los consumidores estadounidenses, la diva de la televisión asegura que son realmente las experiencias más dolorosas del pasado las que les han ayudado a forjar el sólido vínculo sentimental del que disfrutan hoy en día, un lazo emocional que el año que viene se estrechará aún más con la boda que ambos ya están planificando .

Para ejemplificar su postura, la actriz sudamericana no tiene reparo en revelar que uno de los períodos más difíciles de su vida reciente tuvo lugar cuando Nick sufrió un aparatoso accidente de tráfico que, además de haber estado a punto de costarle la vida, obligó a Sofía a dedicarse en cuerpo y alma a cuidar de él y a asegurarse de que estaba bien atendido en el hospital.

"Cuando [Nick Loeb] estuvo en el hospital recuperándose de la fractura de pelvis que sufrió por culpa del accidente, reconozco que pasé por una de las peores etapas de mi vida. Por una parte, estaba todo el día preocupada por él porque no sabía si iba a recuperarse adecuadamente de su lesión, y por otro lado tuve que renunciar a todos mis compromisos laborales para atenderle y cuidarle en todo lo necesario. Pero son este tipo de recuerdos difíciles los que hacen que nuestra relación sea tan estrecha: verle tan animado e ilusionado durante su proceso de recuperación me hizo admirarle aún más y quererle como nunca he querido a nadie", explicó Sofía al mismo medio.

Publicidad

Más noticias de Sofía Vergara:

Sofía Vergara, la actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos

“Si mi carrera de actriz acabara, no sería un drama”: Sofía Vergara

Sofía Vergara 'irrita' a los hispanos con su acento

Publicidad

Por: Bang Showbiz