Sofía Vergara puso nerviosa a Cindy Crawford

Ni siquiera una modelo de la talla de Cindy Crawford consigue pasar un par de horas expuesta al encanto y al atractivo físico de Sofía Vergara sin sufrir una pequeña crisis de autoestima. Y es que la perspectiva de trabajar con una de las mujeres más deseadas del mundo, que además resulta ser la actriz televisiva mejor pagada del momento, conseguiría alterar a cualquiera.

"Siento un gran respeto por el trabajo que hace. Pero hacer un anuncio con ella, siendo sincera, ¡me puso muy nerviosa! Me siento muy cómoda cuando se trata de desfilar pero cuando implica algo de actuación, eso no ayuda a mis niveles de confort", aseguró Cindy a PEOPLE después protagonizar junto a la colombiana un comercial para la casa de muebles Rooms To Go.

Por su parte, Sofía no tiene ningún reparo en confesar que encontrarse cara a cara con una de las estrellas más internacionales de la pasarela le hizo arrepentirse de no haber pisado el gimnasio con más constancia en su juventud.

"Cuando todavía estaba en Colombia en la década de los 80 o 90 nunca pensé que haría un anuncio junto a Cindy Crawford. Ojalá lo hubiera sabido, entonces habría hecho deporte cada día de mi vida", aseguró la espontánea actriz.

Pero por suerte para Sofía, su prometido Joe Manganiello podrá ayudarla a superar su pereza animándola a acompañarle a las sesiones de entrenamiento a las que tan aficionado es, además de ayudarla a controlar uno de sus mayores vicios: las tortas.

"Joe no come tortas porque está entrenando, pero yo la como por él. Soy adicta a las tortas. Tengo en casa, y también llevo alguna conmigo cuando viajo. Incluso probé la torta sin gluten y no me gustó, pero aun así me la comí. Si estoy triste, como tortas. Si estoy feliz, también como tortas", admitía la actriz en el programa 'Live! With Kelly and Michael' de la cadena de televisión estadounidense WABC-TV.

Por: Bang ShowBiz