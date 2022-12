Sofía Vergara nunca discute con Joe Manganiello

La actriz Sofía Vergara está convencida de que Joe Manganiello es el hombre de su vida porque, al contrario de lo que sucedía en su anterior relación sentimental con el empresario Nick Loeb, con él nunca discute.

"Por fin me he dado cuenta de que las relaciones sentimentales no tienen que ser difíciles. Desde que Joe y yo nos conocimos todo ha sido muy fácil. Yo soy muy suspicaz, siempre pienso: 'No es normal que llevemos ya juntos nueve meses y que no hayamos tenido ninguna pelea o algo por el estilo'", confiesa la colombiana en el número de junio de la revista Redbook.

Por eso, a pesar de estar inmersa en una dura batalla legal con Loeb por el control de los dos embriones femeninos que ambos crearon antes de concluir su relación, Sofía -que ya tiene un hijo, Manolo (22), fruto de su primer matrimonio- está dispuesta a volver intentar ser madre junto a Joe.

"Joe es más joven que yo. Tiene 38 años y nunca ha tenido niños. ¿Cómo voy a decirle que no? Le he dicho que sí vamos a hacerlo, tiene que ser ya, porque no quiero tener 50 años y tener un bebé", asegura.