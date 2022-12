Sofía Vergara no tolera bromas sobre su trasero

Aunque su único objetivo consistía en exhibir la gran complicidad que mantiene con Sofía Vergara durante la grabación de la exitosa serie 'Modern Family', la decisión tomada por el actor Eric Stonestreet de publicar en las redes sociales una sugerente foto del trasero de la colombiana no fue precisamente bien recibida por su normalmente extrovertida compañera, quien no dudó en recriminar públicamente su desafortunada acción.

"Puag, trabajo", reza el título de la foto con la que el intérprete describe la mencionada captura de su perfil de Instagram.

Aunque la cómica instantánea -que muestra a Sofía de espaldas apoyada sobre una mesa y enfundada en un ceñido pantalón azul- causó una avalancha de comentarios positivos por parte de los internautas de la citada red social, la intérprete no lo dudó un instante a la hora de regañar a su compañero con una clara llamada de atención.

"¡Eric!", respondió Sofía a través de su cuenta de Twitter, adjuntando un emoticono de rostro enfadado para enfatizar así su indignación.

Aunque protagonizó una airada reacción para expresar su rechazo al desconsiderado gesto de su compañero de reparto, por lo general la estrella televisiva suele exhibir su escultural cuerpo con orgullo y sin prejuicios, una envidiable anatomía que es tan producto de su afortunada genética como de su saludable estilo de vida.

"No voy a negar que los buenos genes que he heredado tienen algo que ver con mi apariencia física, ya que nunca he tenido que renunciar a comer todo lo que me gusta. Lo importante para mantenerse bien es hacer mucho ejercicio y comer de todo pero en su justa medida. La moderación es esencial para poder disfrutar al máximo, aunque también es importante que tu forma de vestir te ayude a exhibir lo mejor de tu cuerpo y a disimular aquellos pequeños defectos", declaraba Sofía al portal de moda High Fashion Magazine.

Por: Bang Showbiz