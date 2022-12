Sofía Vergara no se conformaba con una simple aparición en 'Machete Kills'

Aunque los planes iniciales de Robert Rodriguez consistían en presentar a Sofía Vergara como la protagonista de un breve cameo en su nueva película 'Machete Kills', el cineasta de origen mexicano revela que la magnética presencia de la colombiana y su carisma delante y detrás de las cámaras le obligaron a extender el guion de su personaje --la meretriz de un burdel llamada Desdemona-- para que la estrella televisiva pudiera lucirse en el metraje de la cinta.

De hecho, el famoso director asegura que --sin proponérselo-- la intérprete acabó jugando un papel esencial en el rodaje que se verá reflejado en la trama de la esperada cinta, una relevante posición que también motivó que los productores optaran por la atractiva figura de Sofía como imagen de un cartel promocional que retrata a la actriz disparando varias ráfagas de fuego a través de un original sostén metálico.

"Cuando Sofía Vergara aceptó participar en una breve secuencia de la película, ya éramos conscientes de que ella iba a acaparar buena parte de la atención y de las risas que provocará la cinta. Todos acabamos tan satisfechos con su aparición en la secuencia que acabamos pensando: 'Esta colaboración no puede terminar aquí'. Y ella fue la primera que dijo: 'Esto no va a quedar así, Sofía Vergara no sale unos minutos, dice unas cuantas líneas y se va. Sofía va a terminar siendo la protagonista del póster'. Estamos muy contentos con ella, su presencia es explosiva y es imposible que pase desapercibida", reveló Robert Rodriguez a la revista Variety.

Al igual que en el rodaje de su nuevo proyecto, Sofía Vergara consiguió eclipsar a buena parte del elenco de 'Machete Kills' durante la presentación de la película que tuvo lugar este miércoles en Los Ángeles, y eso que la cinta cuenta con rostros famosos como el de Mel Gibson, Charlie Sheen, Jessica Alba e incluso la cantante Lady Gaga. Luciendo un ajustado vestido negro que sacaba a relucir sus curvas de infarto, la diva latina conquistó a los presentes y no dudó en exhibir su afable carácter y simpatía a través de su perfil de Twitter al compartir entusiasmada los detalles de la agradable velada que vivió en Hollywood.

"Estamos en el preestreno de Macheteeeeee!! (sic) Lo diré en tres palabras: pechos con ametralladora", escribió en su perfil de la red social.

Por: Bang Showbiz