Sofía Vergara no sabe qué hacer para su boda

Aunque lleva casi dos años comprometida con Nick Loeb, la actriz Sofía Vergara todavía no ha logrado encontrar un hueco en su apretada agenda para comenzar a planificar los detalles de su esperada boda, hasta el punto de que no está segura de qué tipo de ceremonia quiere para formalizar su estable relación con el empresario estadounidense.

"Ha pasado mucho tiempo desde que celebramos la fiesta de compromiso, y todavía no tengo ni idea del tipo de boda que quiero. Nick me ha dejado a mí todo el tema de los preparativos, pero reconozco que todavía no he empezado a preparar nada. Por una parte me gustaría tener una gran celebración para mi familia y amigos, pero tampoco renunciaría a una ceremonia íntima solo con los más allegados", explicó la estrella televisiva a la revista Hello!

Una de las razones por las que Sofía se toma el proceso con tranquilidad tiene que ver con el fracaso de su primer matrimonio con Joe González, con quien pasó por el altar cuando solo contaba con 18 años. No obstante, al menos esa breve unión de dos años brindó a la actriz una de las grandes alegrías que le ha acompañado fielmente durante todo este tiempo: su adorado hijo Manolo.

"La verdad es que en ese momento estaba locamente enamorada y contaba con el visto bueno de mi familia. No me arrepiento de lo que hice porque en mi cultura es normal casarse joven y empezar una familia tan pronto como sea posible. Es cierto que finalmente no funcionó, pero ahora tengo a Manolo y la experiencia me ayudó a madurar mucho. Además, siendo sincera, me sentí aliviada durante esos dos años [de matrimonio] porque ningún hombre se atrevía a flirtear conmigo", reveló la artista colombiana.

Pese a admitir que en ocasiones le molesta la excesiva insistencia de sus pretendientes, la popular artista todavía no acaba de comprender por qué algunas mujeres se sienten avergonzadas de su feminidad y consideran "denigrante" explotar sus atributos físicos.

"No entiendo por qué las mujeres tenemos que ocultar nuestros encantos para hacernos valer en el plano intelectual y empresarial. Que una mujer sea atractiva no significa que no tenga cerebro, así que no me parece denigrante ni humillante para ninguna de nosotras presumir con orgullo de nuestra buena genética. Nunca me ha parecido ofensivo explotar mi lado más sexy", aseguró.

