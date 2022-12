Sofía Vergara no recibirá regalo de boda del actor que le presentó a Joe Manganiello

El actor de 'Mordern Family', Jesse Tyler Ferguson, no se siente obligado a comprarle un regalo de boda a su compañera de reparto Sofía Vergara con motivo de su enlace con Joe Manganiello porque cree que ya ha hecho suficiente por ella presentándole a su futuro marido.

"Creo que ya le he dado demasiado, ¡le conseguí un marido!", afirmó Jesse en el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

Después de que la colombiana rompiera con su entonces prometido, Nick Loeb, el año pasado, Jesse fue el encargado de ponerla en contacto con Joe y por eso espera que la pareja tenga el detalle de darle las gracias en su boda delante de todos los demás invitados por el papel que jugó en su romance.

"Conocía a Joe a través de otra gente y habíamos acudido a galas benéficas juntos. A Sofía la conocía porque trabajábamos juntos y les presenté en una fiesta en la que estábamos todos. Le dije a Joe: '¿Conoces a Sofía?', y por supuesto él se quedó impresionado. Y cuando ella rompió con su prometido de entonces, Joe me llamó al momento, en cuanto supo la noticia, para decirme: 'Necesito su número'. Y entonces llamé a Sofía para pedirle permiso, y ella me dijo que no, pero en el fondo quería que le diera su número, en plan: 'No... pero vale, venga, dale mi número'. Así que yo me encargué de que intercambiaran números y desde ahí ya se encargaron ellos. ¡Pero espero que me den las gracias en la boda!".

Por: Bang Showbiz