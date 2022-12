Sofía Vergara no cree que el juez dé la custodia de sus embriones a Nick Loeb

La actriz Sofía Vergara está convencida de que su ex prometido Nick Loeb, con quien se encuentra inmersa en una dura batalla legal por el control de los dos embriones femeninos que crearon en 2013, no tiene ninguna posibilidad de anular el contrato legal que ambos firmaron antes de comenzar el proceso de fecundación in vitro, tal y como el empresario solicita en la demanda que ha interpuesto contra ella.

"Existe un contrato contra el que no puede hacer nada. En aquel momento incluimos en él lo que quisimos. No es como si te diesen el contrato justo antes de extraerte los óvulos. No, te lo dan con un tiempo de antelación. Lo miras, lo lees varias veces... Y no es solo eso, nosotros lo hicimos en dos ocasiones. Dos ocasiones diferentes, ¿y ahora de repente cambia de opinión? ¿Qué juez va a darle la razón? Incluso si se trata de destruir los embriones o no, no es lo que firmó en su momento. Debería haber pensado en todo eso", declaró la colombiana en el programa de radio de Howard Stern en la emisora SiriusXM.

Sofía considera además que, incluso si Nick consiguiera el permiso legal para llevar a término los embriones mediante una gestante subrogada tal y como desea, el ambiente en el que crecerían esas niñas sería muy perjudicial.

"Más que una madre, un niño necesita unos padres que mantengan una relación afectuosa, ya sabes, que se lleven bien. No dos que se odian. Yo no lo odio, pero obviamente él tiene un problema conmigo. No me imagino a nadie pidiendo que se traiga al mundo a unas niñas que ya lo tienen todo en su contra desde el principio. Sería muy egoísta", matizó.

Por su parte, Nick está dispuesto a luchar para que Sofía, que ya es madre de un hijo, Manolo, junto a su primer marido y que actualmente está prometida con Joe Manganiello, le permita convertirse en padre de esos dos embriones, para lo que se ha ofrecido a "pagar todos los gastos" que conlleve.

"Le he pedido que me deje tener los embriones, ofreciéndome a pagar todos los gastos necesarios para criar a nuestras hijas. Si ella no quiere compartir la custodia, yo me haré cargo en solitario de todas las responsabilidades de la paternidad y estaré dispuesto a declararla únicamente una donante de óvulos. Pero ella se ha negado... Yo me tomo muy en serio las responsabilidades y obligaciones de ser padre. No se trata simplemente de salvar vidas, sino también de ser propaternidad", explicaba Nick en un escrito publicado en el periódico New York Times.

Fuente: Bang Showbiz



