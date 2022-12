Sofía Vergara 'irrita' a los hispanos con su acento

Aunque la popular intérprete es actualmente la actriz mejor pagada de la televisión gracias a las audiencias millonarias de la serie 'Modern Family', varios colectivos latinos han acusado siempre a Sofía Vergara de encarnar un estereotipo ofensivo para la comunidad hispana: unas críticas que ahora se ven intensificadas por la intermediación de la veterana artista Charo en el tenso debate.

La intérprete de origen español, que alcanzó una gran popularidad en el Hollywood de los años 70 y 80 por sus curvas de infarto y por el exotismo que irradiaba en el escenario al cantar éxitos como 'Cuchi Cuchi', arremetió recientemente contra Sofía durante la alfombra roja de los premios Emmy, describiéndola sin miramientos como una especie de "Charo, pero con diarrea". A pesar de que su comentario fue entendido como una simple broma de mal gusto, los allegados a la emblemática vocalista aseguran que el odio que Charo siente hacia la colombiana reside realmente en su creencia de que Sofía Vergara "sobreactúa" y "finge" su acento en la pequeña pantalla.

"Charo no tiene envidia del éxito de Sofía, pero sabe que mucha gente en el mundo hispanohablante no la traga por el acento tan exagerado e irritante que tiene, que no solo es obviamente falso sino también insultante y degradante para todos aquellos que hablan español. Charo detesta que haya gente que quiera destacar sobreactuando y fingiendo ser otra persona diferente a la que es. Charo sabe que quizá se excedió un poco en la gala de los Emmy , pero necesitaba decir alto y claro lo que muchos latinos piensan de Sofía", señaló al periódico The National Enquirer una fuente cercana a la incorregible Charo.

Por el momento, la extrovertida Sofía se mantiene al margen de una polémica que quizá se fraguó cuando ella misma empezó a ser comparada con Charo por el desparpajo y el fuerte acento que destila en la popular comedia, unas similitudes que nunca gustaron a la longeva cantante porque, en opinión de su círculo cercano, le hace recordar que sus días de gloria "terminaron hace mucho tiempo".

"Por supuesto que a Charo nunca le gustó Sofía, a nadie le apetece ver cómo la prensa se olvida de una para sustituirla rápidamente por otra mujer más joven, aunque Charo cree tener razones de sobra para odiar a Sofía y expresar públicamente su malestar. Sería genial que Charo volviera a la vida pública gracias a 'Modern Family', seguro que podrían darle un gran papel con el que complementarse con Sofía", expresó la misma fuente.

La espontánea Sofía es consciente de que su personaje de Gloria Delgado-Pritchett causa divisiones entre una parte del público estadounidense, por lo que no dudó en aplacar las críticas defendiendo abiertamente la identificación que, a su juicio, existe entre su personalidad y el papel que interpreta en la serie.

"Gloria tiene mucho de mi propia personalidad, de la de mi madre y mis tías. Pero también conozco a mucha gente de Europa, personas judías, afroamericanas, hombres y mujeres que dicen verse reflejados en ella. Estoy orgullosa de mi personaje y del efecto que tiene en la sociedad, pero en ningún momento pretendo ser un símbolo de todos los latinos", explicaba Sofía al canal Fox News Latino.

Por: Bang Showbiz