Sofía Vergara ignora las críticas

El hecho de haber sido nominada a un premio Razzie, aquel que se otorga a los peores actores de Hollywood, por su participación en la película de acción 'Machete Kills' no ha sido obstáculo para que la barranquillera afronte con entusiasmo la grabación de los nuevos capítulos de la exitosa serie 'Modern Family'.

"¡Vuelta al trabajo!", escribió una ilusionada Sofía en su cuenta de Twitter tan solo unas horas después de conocer su candidatura a los conocidos como 'anti Óscar', un mensaje al que añadió una fotografía en la que aparece junto a su compañero Ed O'Neill.

Las críticas negativas que ha recibido por su participación en la cinta de Robert Rodriguez contrastan con su cuarta nominación consecutiva a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz secundaria, el último reconocimiento a su papel de Gloria Delgado-Pritchett -su personaje en la famosa producción televisiva- que asimismo le ha ayudado a consagrarse como la artista mejor pagada de la televisión en detrimento del actor Ashton Kutcher.

Aunque en las redes sociales se ha generado una gran expectación por la respuesta que podría dar Sofía a los responsables de los premios Razzie, en la actualidad la diva colombiana se encuentra demasiado ocupada con la multitud de compromisos profesionales que pueblan su agenda en los primeros días de 2014, un año plagado de retos que, probablemente, dificulten los preparativos de la boda que planea junto a su pareja, el empresario Nick Loeb.

"Este año me he metido en un montón de proyectos y sigo adelante con las grabaciones de la serie ('Modern Family'), lo que puede ser bastante extenuante a pesar de que estoy totalmente comprometida con todo ello. Tengo 41 años y necesito trabajar mucho para poder ahorrar y asegurarme un futuro tranquilizador para mí y mi familia. Lo que tengo claro es que dentro de 10 años no voy a estar trabajando tan duro como lo estoy haciendo ahora", explicaba la simpática intérprete al diario USA Today.

Por: Bang Showbiz