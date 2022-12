Sofía Vergara enseña español a Reese Witherspoon

El placer de disfrutar de la compañía de la explosiva Sofía Vergara tiene un precio, recibir a un mismo tiempo lecciones de español, como bien demuestran tanto su prometido Joe Manganiello como su íntima amiga Reese Witherspoon, quienes ya han comenzado a presumir a través de las redes sociales de sus avances en el manejo del idioma introduciendo pequeñas expresiones en sus tuits para deleite de la colombiana.

"Me lo pasé genial anoche en los Premios del Sindicato de Cine 'con mi prometida' Sofía Vergara", escribió Joe en su perfil social, mientras Reese prefería utilizar sus recién estrenados conocimientos para alabar el físico de su amiga. "Dos palabras: '¡Muy caliente, Sofía!'. No puedo esperar a que todos nos veáis en nuestra nueva película, 'Hot Pursuit'", anunció junto a una fotografía de ambas posando sobre la alfombra roja de la mencionada gala.

En el caso de Joe, no deja de resultar comprensible que haya querido familiarizarse con la lengua natal de su futura mujer -a quien propuso matrimonio el pasado mes de diciembre durante unas románticas vacaciones en Hawái- antes de pasar por el altar, especialmente para no sentirse aislado si finalmente consiguen cumplir su sueño de convertirse en padres juntos, ya que lo más probable es que Sofía empleará con su retoño el mismo método que ha utilizado con su hijo Manolo (22): hablarle en español para que no olvide sus raíces latinas.

"Manolo ya ha empezado a ver a Joe como una figura paterna. Joe se lleva muy bien con él y va a ser un padre maravilloso. Esta es la primera vez para Joe, nunca ha estado casado antes y tampoco ha tenido hijos, pero siempre lo había deseado y ahora por fin va a ver cumplidos esos dos sueños", explicaba recientemente una fuente al portal TMZ.