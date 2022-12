Sofía Vergara enamora a un niño de 10 años

La estrella televisiva no podría estar más satisfecha con las inolvidables experiencias que le ha dejado el rodaje de 'Chef', la esperada comedia que coprotagoniza junto a John Leguizamo y Jon Favreau, ya que además de poder disfrutar de los suculentos manjares que servían de nexo de unión entre los personajes de la película, Sofía tuvo la oportunidad de conocer a fondo a uno de sus mayores admiradores: el joven actor Emjay Anthony, quien con solo 10 años no dudó en acabar pidiendo matrimonio a la colombiana.

"La verdad es que este chico es increíble [Emjay interpreta al hijo de Sofía en la cinta], desde que empezamos a trabajar juntos, ya no hay día en que no acabe diciéndome que se quiere casar conmigo. Es un niño maravilloso y con una gran energía. Me he divertido mucho trabajando con este chico", confesó la intérprete a la revista People en Español.

Pese a que en la vida real el intrépido Emjay se animó incluso a fabricar su propio anillo de compromiso para seducir a Sofía -hecho a partir de un billete de dólar-, la trama del largometraje muestra cómo su relación se basa en la gran complicidad que mantienen como madre e hijo, así como la misión conjunta que ambos emprenden para ayudar a su padre -exmarido del personaje de la actriz- a retomar su antigua vida.

"Ella es la que le da un empujoncito para que salga del agujero en el que está, y lo hace precisamente para que su hijo sea feliz y acabe viendo que su padre también puede superar todo tipo de dificultades. Es una historia con la que todos podemos sentirnos identificados", aseveró la exuberante artista, quien no duda en compartir públicamente cómo su pasión por la comida ejerce un papel esencial en el vínculo que mantiene con el resto de miembros de su familia.

"Soy latina y como tal amo la buena comida. No cocino en absoluto, pero me encanta pasar tiempo con mi hijo y mi novio entre fogones cuando ellos preparan la comida. Uno de nuestros pasatiempos favoritos consiste en recorrer la ciudad en busca de nuevos restaurantes, nos une mucho como familia", bromeó la inigualable Sofía Vergara.