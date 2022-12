Sofía Vergara: 'En una cita es el hombre el que siempre tiene que pagar'

La exuberante Sofía Vergara se quedó atónita la primera vez que fue testigo de una de las grandes tradiciones de la cultura popular estadounidense, dividir la cuenta entre dos durante una cena romántica, y a día de hoy sigue sin entender semejante práctica porque, a su juicio, pone de manifiesto el escaso interés del hombre en conquistar a su acompañante femenina.

De hecho, la estrella televisiva confiesa con orgullo que en su Colombia natal ningún caballero dejaría que la mujer corriera con los gastos de una suculenta comida, un gesto que lejos de asociar a una actitud paternalista hacia el sexo opuesto, constituye para ella toda una exhibición de "gentileza".

"Cuando llegué a este país [Estados Unidos], jamás se me habría ocurrido que en determinadas situaciones la mujer se viera obligada a pagar su parte de la cuenta. Si sales a cenar con unas amigas, por supuesto que los gastos se distribuyen entre todas, pero si tienes una cita con un hombre y pretendes que la relación vaya más allá, para mí lo normal es que sea él quien se ofrezca a pagar. Mis amigos [masculinos] en Colombia se quedarían petrificados si fueran sus parejas las que quisieran pagar la cena, pero por una cuestión de caballerosidad y gentileza", aseguró la actriz a la revista Men's Health.

Para dejar claro que nunca ha tenido intención de aprovecharse económicamente de sus acompañantes -menos aún de su actual pareja, el empresario Nick Loeb-, la protagonista de 'Modern Family' reconoce que le molesta profundamente que algunos acaudalados hombres decidan agasajar a sus parejas con "carísimos" regalos que estas, en realidad, nunca han necesitado, por lo que prefiere que sean ellas las que les pidan directamente lo que quieran.

"No hay nada más irritante para una mujer, y también para un hombre, que gastar mucho dinero en regalos carísimos que la mujer jamás se va a poner porque no le gusta o no lo necesita. Creo que es mucho más sencillo que las chicas demuestren que tienen confianza con sus parejas y les digan directamente: 'Me acabo de comprar estos pendientes, ¿te importaría regalarme el brazalete que va a juego?'", bromeó la diva sudamericana, quien pese a haber encontrado ya el amor de su vida, no duda en hacer público el tipo de hombre que más se ajusta a sus gustos.

"He estado con chicos bajitos, con hombres muy altos, con tipos de gran musculatura y con otros que no han ido al gimnasio en la vida. Y con el tiempo me he dado cuenta de que el atractivo no reside tanto en el físico como en la personalidad. Es en ese aspecto donde los hombres sacan su lado más sexy", apuntó.