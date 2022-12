Sofía Vergara conquistó a Joe Manganiello con su perfume

Además de una inteligente estrategia empresarial, la decisión de Sofía Vergara de lanzar su propio perfume también posee un componente sentimental muy importante para la actriz, ya que dicha fragancia fue la que le ayudó a conquistar a su actual pareja Joe Manganiello, con quien a día de hoy vive un momento de gran estabilidad a nivel personal.

De hecho, la diva colombiana no ha tratado de ocultar su felicidad a su paso por la emisora colombiana W Radio, donde reconoció abiertamente el papel tan importante que jugó el delicioso aroma durante las primeras etapas de su romance con el actor.

"Claro que ayudó. Por favor, desde que me estoy poniendo este perfume mi vida ha cambiado. Se lo recomiendo a todo el mundo. De verdad, así es cómo huelo yo en la realidad porque llevo más de un año echándome este perfume, aunque es ahora cuando está a punto de salir a la luz", declaró.

Pese a la facilidad con la que parece haber vuelto a encontrar el amor tras poner punto final a su compromiso matrimonial con Nick Loeb, la intérprete no duda en reconocer que en ocasiones le resulta extremadamente complicado continuar adelante con su relación con Joe, debido en gran parte al acoso mediático que teme pueda acabar afectando a su chico.

"No me importa que digan cosas malas mías, no lo leo ni lo miro. Lo que sí me molesta es cuando se meten con la gente de mi alrededor, con mi hijo Manolo, mis novios o mi familia. Me da mucha pena porque no deja de ser mi trabajo, y soy yo la que está generando todo eso", concluyó.

