Sofía Vergara confiesa que estaba atemorizada antes de rodar 'Machete Kills'

La estrella televisiva se ha dado a conocer ante el gran público gracias a su adorable personaje de Gloria Delgado en la popular serie 'Modern Family', un papel que guarda muchas similitudes con su personalidad en la vida real y que, por tanto, contrasta profundamente con la agresividad que irradia la actriz en su más reciente película: la cómica pero violenta 'Machete Kills'.



Sofía Vergara da vida en la última cinta de Robert Rodriguez a una retorcida meretriz, un personaje que mata con frialdad para sobrevivir y que, al mismo tiempo, dispone de una original sujetador metálico con metralleta incorporada que usa para abatir a sus enemigos. Semejante descripción dejó anonadada a la propia actriz cuando le propusieron emprender este reto, por lo que la colombiana confiesa ahora que estaba completamente atemorizada antes de iniciar el rodaje de una cinta que dará mucho que hablar.

Publicidad



"Por supuesto que estaba dispuesta a afrontar nuevos papeles que me hicieran desconectar un poco de Gloria, pero en el momento en que Robert empezó a explicarme a toda prisa en qué consistía mi papel en la película y las cosas que iba a hacer mi personaje, me quedé completamente congelada y dije que sí a todo lo que me proponía sin realmente asumirlo. Dejé bien claro que estaba dispuesta a hacer de todo, pero lo cierto es que estaba atemorizada por dentro", se sinceró la diva latina en una entrevista con la revista Total Film, antes de explicar con detenimiento el porqué de su gran disposición a plegarse a los deseos del director de forma incondicional.



"El papel de Desdemona no tenía nada que ver con lo que había hecho en el pasado, suponía uno de los retos más importantes de mi carrera en Hollywood. Y aunque sabía que iba a ser difícil cumplir con las expectativas, lo cierto es que también estaba muy entusiasmada por la oportunidad de trabajar con una persona como Robert Rodriguez, a quien siempre he admirado", añadió.



A pesar de sus miedos e inseguridades, Sofía Vergara valora de forma muy positiva las experiencias vividas en el set de rodaje y reconoce que se divirtió mucho ejecutando por sí misma algunas de las escenas más impactantes y controvertidas de la esperada película de acción.



"Puedo decir que ha sido uno de los trabajos más divertidos y entretenidos en los que he participado. Tuve que disparar como una loca, saltar, conducir y, en general, dar rienda suelta a mi lado más hiperactivo. Pero también debo advertir que mi personaje da mucho miedo, es una auténtica perturbada que no para de chillar y gesticular cuando asesina a sus víctimas", reveló la barranquillera.

Publicidad

Por: Bang Showbiz