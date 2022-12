Sofía Vergara cambia a Nick Loeb por Reese Witherspoon

Aunque la impactante separación protagonizada por Sofía Vergara y el que fuera su prometido, Nick Loeb, ha generado un aluvión de teorías y rumores en la opinión pública, por el momento la estrella colombiana no deja que las habladurías empañen la diversión que vive estos días gracias al rodaje de su nueva película 'Don't Mess With Texas', una cinta que también le ha ayudado a forjar una estrecha amistad con la risueña Reese Witherspoon durante los escasos momentos de tranquilidad que les brinda la producción.

La buena química que parecen mantener las dos en el set de rodaje instalado en Nueva Orleans (Estados Unidos) ha quedado patente en la red social Twitter, cuando ambas han decidido compartir con sus seguidores la sesión de maquillaje y cuidado del cabello que Sofía ha proporcionado a su compañera, unas horas de agradable entretenimiento que han llevado a la estadounidense a llamar a la colombiana su "esposa del trabajo".

"Gracias a mi nueva esposa del trabajo tengo un maquillaje perfecto. Gracias Sofía por cuidarme tan bien pero, ¿te importaría ahora arreglarme el pelo?", bromeó Reese Witherspoon antes de que Sofía volviera a escena para rematar el trabajo iniciado, del que posteriormente colgó varias imágenes para deleite de todos sus fans. "De nada, mamasita (sic). Te dije que no entraras en pánico, porque siempre tengo un kit de maquillaje a mano", le respondió la sudamericana a través de la misma plataforma.

Más allá del hecho de haber protagonizado una sonada ruptura que ha tirado por la borda sus planes de boda, lo cierto es que Sofía Vergara disfruta al menos de una etapa dorada en lo que a su carrera en la meca del cine se refiere, ya que además de compartir pantalla con una actriz oscarizada como Reese Witherspoon, hace pocos meses se estrenó en todo el mundo 'Chef' -en la que Sofía actúa junto a John Leguizamo y Jon Favreau- y la nueva cinta de John Turturro en la que la voluptuosa intérprete protagoniza un mano a mano interpretativo con la legendaria Sharon Stone: 'Fading Gigolo'.

"Estaba un poco nerviosa al principio, sobre todo porque tenía que compartir escenas muy íntimas con una actriz a quien admiro muchísimo, pero me calmé enseguida. Sharon me dijo que me relajara y que dejara que ella llevara la iniciativa. En ese momento me di cuenta de que, si hay que hacer algo atrevido en la cama, no hay nadie como Sharon Stone para estar bien acompañada", revelaba al portal de noticias Extra.