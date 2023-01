Sofia Richie no aparecerá, por el momento, en Keeping Up With the Kardashians

Si por algo se ha caracterizado el programa 'Keeping Up With the Kardashians' a lo largo de sus catorce temporadas ha sido por estar dispuesto a casi cualquier cosa por ganar audiencia, incluyendo poner a sus protagonistas en situaciones comprometidas o directamente desagradables.

Por esa misma razón, desde que la relación de Scott Disick y la jovencísima Sofia Richie demostrara ser algo más que un romance pasajero, los fans del mediático clan esperaban en vilo la aparición en escena de la modelo de 19 años y su encuentro frente a las cámaras con Kourtney Kardashian, expareja del empresario y madre de sus tres hijos.

Publicidad

Sin embargo, varias fuentes cercanas a la familia han asegurado ahora al portal TMZ que Sofia -hija del cantante Lionel Richie- no tiene ninguna intención de realizar un cameo en el popular reality, debido a que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a los retoños de su novio -Mason (8), Penelope (5) y Reign (3)- y Scott casi siempre está acompañado por ellos cuando graba sus escenas. Lo que no habría que descartar por el momento es que la modelo aparezca brevemente y en un segundo plano durante algunos de los eventos nocturnos a los que suele acudir su pareja y a los que ella no duda en acompañarle.

Por otra parte, esta decisión de Scott y Sofia no tendría nada que ver con unos hipotéticos celos de Kourtney Kardashian, quien no habría tratado de influir a los productores del espacio televisivo en un sentido u otro, ya que actualmente ella disfruta de un feliz romance con el modelo Younes Bendjima y parece haber pasado página definitivamente tras su separación.

Otra posibilidad sería que Sofia y Scott estuviera 'esperando' para ofrecer una exclusiva en su propio reality, que según los últimos rumores estaría ya en fase de desarrollo.

Publicidad

También te puede interesar:

Kourtney Kardashian tendrá que soportar ver a su ex en un reality con su nueva novia

Publicidad

Bella Thorne confiesa que no mantuvo relaciones sexuales con Scott Disick

Ex de Kourtney Kardashian es fotografiado besando a una estrella de Disney

Publicidad

Por: Bang Showbiz