Sinéad O'Connor califica de 'terrorista' la decisión de U2 de subir su disco a iTunes

La cantante Sinéad O'Connor ha criticado ferozmente la decisión de la banda U2 de subir directamente su último disco, 'Songs of Innocence', el pasado 9 de septiembre a las bibliotecas de música de los suscriptores de iTunes, ya que considera que se trata de una medida demasiado invasiva.

"Lo que hicieron con iTunes no estuvo bien. Había algo casi terrorista en ello. No soy gran fan de U2, pero no veo legítimo invadir las vidas de la gente de esa manera. Fue una mala decisión", reveló la artista al suplemento Event del Mail on Sunday.

La cantante acusó a la banda -compuesta por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr- de no "apoyar su propio álbum" -que salió a la venta en octubre con material extra- y de "forzar a tenerlo a gente que no lo quería", algo por lo que Bono ya había pedido perdón.

"Lo siento por ello. Se me ocurrió y nos dejamos llevar, los artistas somos propensos a ese tipo de cosas. Una gota de megalomanía, una sacudida de generosidad, una pizca de autopromoción y un profundo temor a que las canciones en las que hemos puesto nuestra vida durante los últimos años no pudieran ser escuchadas. Hay mucho ruido ahí fuera, supongo que nos pasamos de ruidosos para hacernos oír", declaró Bono durante un encuentro virtual en Facebook el mes pasado.