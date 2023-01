Sinéad O'Connor asegura estar retenida en un psiquiátrico contra su voluntad

La cantante Sinéad O'Connor -que en noviembre publicó en Facebook que había tomado una sobredosis de pastillas, aunque la policía consiguió encontrarla a salvo más tarde- afirma que está siendo retenida contra su voluntad en una institución psiquiátrica en Irlanda a pesar de haber recibido el visto bueno de los servicios sociales únicamente porque se ha negado a que supervisen sus visitas a su hijo Shane (11).

"Os actualizo. Bienvenidos a Irlanda, donde sigue siendo un crimen ser mujer. La semana pasada me dieron el visto bueno los servicios sociales. Dicen que soy una madre perfectamente capaz. Hoy me han retenido en contra de mi voluntad bajo el 'Mental Health Act' [ley que establece que una persona con problemas mentales puede ser detenida, ingresada en un centro médico y tratada sin su consentimiento] por culpa del hospital St Patrick y de Tusla [agencia para niños y familias en Irlanda], porque me niego a soportar la humillación de tener 'acceso supervisado', como si fuera a hacer daño a mi hijo. Han venido a verme dos hombres. Me han empezado a indicar lo que puedo y lo que no puedo decir cuando vea a mi hijo. Por ejemplo, tengo que sonreír y no llorar a gritos, como me he puesto a hacer en cuanto me he dado cuenta de que no era una pu*a broma. Me niego. Les he dicho que quiero abandonar el hospital y me han dado un folleto. ¡Un p**o folleto! Y me han comunicado que estoy detenida contra mi voluntad", publicó en su cuenta de Facebook.

Sinéad ha amenazado con "destrozar" a todos los responsables de la situación en la que se encuentra ahora.

"Estoy lista para destrozar el p**o edificio, y a cada p**a persona remotamente responsable de hacerme esto a mí y a mi hijo. Que Dios os perdone porque yo no lo haré, me da igual quién seas, sois escoria y estáis muertos para mí".

La cantante mantiene una batalla legal con su hijo mayor Jake (28) y con el padre de Shane, Donal Lunny, por la custodia de este y de su hijo menor, Yoshua (8). Sinéad también tiene una hija de 19 años, Roisin.