Sin ponerse cita, Kristen Stewart y su novia se encontraron de sorpresa en una boda

Para Kirsten y Kayleigh Jennings el sábado iba a ser el día más feliz de su vida al darse el 'sí quiero' tras siete años de relación en una ceremonia que tuvo lugar en la localidad canadiense de Winnipeg, pero lo que no se imaginaban es que su enlace acabaría ocupando titulares en los medios de todo el mundo debido a la visita inesperada de una famosa pareja formada por una estrella de Hollywood y una supermodelo , o lo que es lo mismo, Kristen Stewart y Stella Maxwell .

En un principio, las recién casadas no sabían muy bien quiénes eran las dos personas que querían 'colarse' en su fiesta, aunque no dudaron en acogerlas con los brazos abiertos para que celebraran con ellas su amor.

"El dueño del restaurante me dijo: 'Oye, ¿te importaría que Kristen Stewart y su novia Stella se unan y se tomen un par de copas con vosotros?'. Yo le respondí: '¡Sí, claro! Sin problema, pero... ¿quiénes son?'. Parecían dos chicas normales. Tenían un poco ese aire de Hollywood, pero si no hubiésemos sabido quienes eran, no creo que las hubiéramos reconocido", ha relatado Kirsten, una de las novias, al medio canadiense CBC News.

La exnovia de Robert Pattinson y la modelo de Victoria's Secret se encuentran actualmente en la ciudad del sur de Canadá debido al trabajo de la actriz, que está rodando su próximo filme, 'JT LeRoy'.

Las novias han asegurado que contar con dos personalidades famosas en su gran día no les supuso ningún problema, puesto que no solo no les robaron el protagonismo, sino que se mezclaron entre la multitud sin dificultad, bailando hasta la una de la madrugada con el resto de asistentes. La DJ encargada de animar la velada, Karli Elizabeth Colpitts, publicó en su cuenta de Instagram varias instantáneas en las que se puede ver a la famosa intérprete posando con las recién casadas, charlando con otros invitados y en definitiva divirtiéndose como una más.

"Hice de DJ anoche en la boda más divertida del mundo para estas dos increíbles mujeres. Además tuvimos unas invitadas inesperadas que bailaron con nosotros hasta el final de la noche. ¡Aparentemente, a Kristen Stewart le encantan los Beastie Boys!", reza el mensaje que ha publicado la pinchadiscos acompañando a las fotografías.

