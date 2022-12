Simon Cowell y Lauren Silverman no pueden salir de Nueva York

El productor musical Simon Cowell y su pareja Lauren Silverman podrían ver truncados sus deseos de mudarse a la soleada ciudad de Miami cuando nazca su bebé el próximo mes de febrero, ya que por el momento la estadounidense tiene que residir legalmente en el estado de Nueva York para cumplir así con los términos de la custodia compartida de su hijo Adam (7 años), fruto de su extinto matrimonio con Andrew Silverman.



"Lauren quiere irse a vivir con Simon a Miami tan pronto como nazca el niño, porque es allí donde vive toda su familia y sus mejores amigos. Pero el problema es que ahora mismo no puede llevarse a Adam consigo, ya que el juez determinó que Lauren y Andrew debían vivir en el mismo estado para poder compartir la custodia de su hijo", reveló una fuente al diario The New York Post.



Aunque el matrimonio entre Lauren y Andrew Silverman ya había sufrido un grave deterioro en los últimos meses, la celebridad se animó a dar el paso de solicitar el divorcio solo cuando su embarazo se hizo público, una circunstancia que explica las cláusulas tan estrictas del acuerdo firmado entre las dos partes para oficializar la separación.



De esta forma, además de la obligación de residir en Nueva York, Lauren Silverman no puede propiciar ningún tipo de encuentro entre su actual pareja y su hijo Adam, a menos que esté dispuesta a pagar 50.000 dólares, más de 90 millones de pesos a su exmarido como indemnización por violar los términos del contrato, una situación que no permitirá a Simon Cowell acercarse al pequeño bajo ninguna circunstancia, según revela el citado medio.



Sin embargo, los contratiempos que viven Simon Cowell y Lauren Silverman no han impedido que el famoso creador de 'Factor X' haya puesto a la venta su mansión de Los Ángeles para explorar los entresijos del mercado inmobiliario de Florida, convencido de que tarde o temprano podrá iniciar un nuevo proyecto de vida con la madre de su futuro hijo.



Fuente: Bang Showbiz

