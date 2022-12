Simon Cowell vende su Bugatti de casi 2 millones de dólares

Tras comprarse el coche de sus sueños el pasado domingo, el productor musical Simon Cowell ha decidido deshacerse de su lujoso Bugatti Veyron, un automóvil de alta gama que adquirió hace tres años por 1,7 millones de dólares (1,2 millones de euros) y que tan solo ha conducido en dos ocasiones.

"Este fin de semana me he comprado mi coche favorito así que voy a tener que decir adiós a mi Bugatti. Los dos son machos alfa, así que uno tiene que marcharse", comentó Cowell en su cuenta de Twitter.

Mientras el productor se mantenía ocupado adquiriendo su ansiado vehículo -Cowell no ha desvelado el modelo de su nuevo bólido-, los amigos de su pareja Lauren Silverman aprovecharon su ausencia para sorprender a la que será la futura madre de su hijo con un 'baby shower' -tradicional fiesta en la que se celebra el inminente nacimiento de un bebé.

"Aún sigo sin saber qué es un 'baby shower'", añadió Cowell en la red social en tono irónico.

Ajeno a la celebración de la citada fiesta en su propia casa, el también creador de 'Factor X' dedicó la tarde del domingo a disfrutar de una sesión de masajes en un exclusivo hotel de California.

"Reservé un hueco en un hotel y me dieron unos masajes. Cuando volví a casa no fui precisamente bien recibido, pero las chicas se lo pasaron muy bien", afirmó Cowell a su paso por el programa estadounidense 'The Tonight Show with Jay Leno', antes de revelar que su futuro hijo llevará presumiblemente su nombre.

"Seguramente el nombre de mi hijo empezará por 's'. Tengo en mente el único nombre de chico que me gusta", comentó.

