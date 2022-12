Sigourney Weaver perdió trabajos en el cine por su altura

Ser alta no es siempre una bendición, y si no que se lo pregunten a la actriz Sigourney Weaver, que por culpa de su 1,82 metros de estatura ha sufrido el rechazo de muchos directores, que no quisieron contar con ella porque superaba en altura a sus compañeros masculinos de reparto.

"He sido muy afortunada a lo largo de mi carrera. Cuando empecé, casi nadie quería contratar a una mujer de 1,82. ¿Qué hombre quiere pasar sus días de rodaje encima de una caja para ser capaz de mirarme a los ojos? Muchos directores no me cogieron por ello", declaró la actriz a la revista HELLO!

Fue sin duda su papel de Ellen Ripley en la cinta 'Alien' el que le catapultó al estrellato, un hecho que dio un giro radical a sus ambiciones, que hasta ese momento habían estado dirigidas exclusivamente al teatro.

"Ripley hizo despegar mi carrera. Sin ese papel mi vida habría seguido otra dirección completamente diferente. Antes era un tanto arrogante y no quería hacer cine. Solo me interesaba el teatro", reveló la intérprete.

A pesar de la gran popularidad de las películas de ciencia ficción, la actriz no quiere ser vista como una leyenda.

"No me siento cómoda cuando la gente se refiere a mí como una leyenda. Estoy muy agradecida de poder permitir un buen nivel de vida a mi familia, pero puedo seguir haciéndolo sin ese aura a mi alrededor", concluyó Sigourney.