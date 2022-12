"Siempre amaré a Miranda Kerr": Orlando Bloom

Aunque fue el representante del popular actor quien se encargó de anunciar públicamente la separación de Orlando Bloom y la modelo Miranda Kerr , el intérprete ha querido volver a tomar la iniciativa para, en esta ocasión, insistir en que la pareja sigue manteniendo una relación cordial y llena de cariño a pesar de la ruptura: una complicidad que ambos necesitan para trabajar por el bienestar de su pequeño Flynn (2 años).

"Nos amamos profundamente y siempre nos querremos. No tengo miedo a decir que siempre amaré a Miranda aunque los términos de nuestro vínculo sentimental hayan cambiado. Somos una familia y vamos a estar en la vida de cada uno hasta el fin de nuestros días. Tenemos un hijo en común que nos necesita y que constituye el principal lazo de nuestra unión pero, además de eso, los dos nos apoyaremos mutuamente en otros aspectos", se sinceró el actor a la periodista Katie Couric en su programa del canal estadounidense ABC.

Pese al optimismo que destila a la hora de proyectar su futuro como hombre soltero, el afamado Orlando Bloom no puede evitar transmitir una cierta sensación de decepción al hablar de cómo su idílico matrimonio acabó naufragando debido a obstáculos y problemas que se hicieron insalvables.

"Es una pena que la vida no siempre te recompense con aquellas cosas que has planeado o has soñado desde que tenías uso de razón, pero eso es precisamente lo que hace tan especial la existencia en este mundo. Somos dos adultos profesionales y exitosos en nuestro trabajo, por lo que tenemos que aprender también a aceptar estos contratiempos y mirar hacia delante por nuestro hijo", añadió.

Buena prueba de la buena sintonía que caracteriza al exmatrimonio en su nueva condición de separados se puso de manifiesto solo un día después del sorprendente anuncio de la ruptura, cuando ambos no dudaron en dejarse fotografiar mientras disfrutaban de una jornada en el parque junto al pequeño Flynn.

