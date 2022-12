Sharon Stone: 'Antonio Banderas es como un hermano para mí'

La exuberante Sharon Stone es consciente de que los rumores sobre su hipotético idilio con Antonio Banderas - recién separado de Melanie Griffith- no han dejado de correr como la pólvora entre la opinión pública mundial, por lo que se ha apresurado a desmentir semejantes rumores sobre su vida sentimental al tiempo que ha aclarado que su relación con el actor malagueño es puramente fraternal.

"Esa información es completamente falsa. Antonio es como un hermano para mí y Melanie ha estado siempre a mi lado como buena amiga que es, hasta me acompañó en los partos de mis tres hijos. Antonio y Melanie, los dos, son parte de mi familia", se sinceró la estrella de cine en una entrevista con el MailOnline.

La artista estadounidense se encuentra especialmente dolida por esta "retorcida invención" al poner en tela de juicio los más de 20 años de imperturbable amistad que le unen al ya extinto matrimonio, lo que a su juicio constituye una "falta de respeto" imperdonable que, incluso, podría llevarle a tomar acciones legales contra la publicación que se hizo eco de las declaraciones de una supuesta fuente cercana al trío de intérpretes.

"La supuesta noticia no es solo un ejemplo más de ese periodismo desinformado y poco riguroso que padecemos hoy en día, sino que también supone una falta de respeto muy grande a las personas de las que se ha dicho algo tan serio. Esto no deja de ser otra invención retorcida, cruel e inhumana de la prensa, cuya falta de sensibilidad me ha dejado consternada", aseguró al mismo medio.

En la edición británica de la revista Grazia se encuentra el origen de la tormenta mediática que ha impactado directamente contra Antonio Banderas y Sharon Stone -y por extensión, también a Melanie Griffith- ya que en sus páginas se daba cita un detallado relato sobre la "chispa" que siempre habría existido entre los dos artistas y que, tras la separación del primero, les habría llevado a "flirtear" sin disimulo alguno.

"Antonio y Sharon han sido grandes amigos desde hace muchos años, pero no ha sido hasta ahora cuando han empezado a flirtear de verdad y se han dejado llevar por la atracción mutua que sienten el uno por el otro. Ahora están más unidos que nunca, pero prefieren tomarse las cosas con calma para no herir a Melanie. Pero está claro que la chispa está ahí, es innegable que hay una gran química entre ellos", afirmaba el citado informante a la publicación.