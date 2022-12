Shakira y Piqué se niegan a fotografiarse en un café de Barcelona

La cantante Shakira no hace excepciones a su norma de no dejarse fotografiar durante su vida diaria en Barcelona, donde reside junto a su pareja Gerard Piqué y sus hijos, Milan (3) y Sasha (1 mes), ni aunque se lo pida un compañero de la industria del espectáculo, tal y como pudo comprobar el actor argentino José María Muscari, quien se quedó con las ganas de retratarse junto a la colombiana cuando se la encontró por sorpresa junto a su familia en una cafetería de Barcelona.

"Tomo té en Barcelona y en la mesa de enfrente están Shakira y Piqué, que 'no quieren fotos'. Es 'freak' ver a la reina del 'Waka Waka' merendando", anunció Muscari, que se encontraba de vacaciones junto a su pareja en la ciudad Condal, en su cuenta de Twitter, donde dejó entrever que la pareja no se habría mostrado demasiado amable con él: "Acá está Shakira, en mi mismo bar, con el señorito Piqué. A las pruebas me remito. El camarero tuvo más onda con nosotros", escribió junto a una fotografía sacada discretamente en la que se puede ver a Shakira y al futbolista junto al carrito para bebés de su recién nacido.

Publicidad

La actitud de Shakira y Piqué durante el encuentro con el argentino demuestra que la pareja se está tomando muy en serio su intención de proteger la intimidad de sus hijos, algo que ya anunció la propia cantante recientemente alegando que su pequeño Milan necesitaba disfrutar de "una infancia normal".

"Me ha gustado poder compartir con los fans y con las personas que siempre nos han apoyado la experiencia de ser padres y los primeros meses de vida de mi hijo. Pero ahora que Milan crece y que está dejando de ser un bebé, preferiría que la prensa no se enfocara tanto en él. Me gustaría que disfrutara de una infancia normal, en la medida en que sea posible ", declaraba la cantante en una entrevista al periódico ABC.

Por: Bang Showbiz