Shakira y Gerard Piqué niegan la existencia de un vídeo sexual suyo

Contenido Prohibido: Fotos eróticas de famosos que fueron filtradas en Internet

Las especulaciones en torno a la existencia de un vídeo sexual protagonizado por Shakira y su marido, el futbolista Gerard Piqué, han ido cobrando cada vez más fuerza durante los últimos días, llegando incluso a comentarse que estarían siendo víctimas de chantaje por parte de un antiguo empleado, que les habría solicitado una suma de dinero desconocida a cambio de no difundir las imágenes que la pareja había grabado supuestamente en la intimidad. Sin embargo, tanto el deportista como la cantante han desmentido ahora esa información a través de terceras personas.

Publicidad

"Es una noticia muy extraña y completamente falsa", aseguró una fuente cercana a la colombiana al periódico Daily Mirror, mientras que un portavoz de Piqué hacía lo mismo con el Daily Mail.

Aunque son una de las parejas más famosas del mundo del fútbol, tanto Shakira como Piqué tratan de ser siempre lo más discretos posible con su vida privada y con todo lo relacionado con la privacidad de sus hijos, Milan (2) y Sasha (9 meses). De hecho, la cantante anunció el pasado mes de noviembre que a partir de ese momento no expondría tanto a su hijo mayor, a pesar de que hasta aquel entonces publicaba fotografías suyas con frecuencia en sus redes sociales.

"Me ha gustado poder compartir con los fans y con las personas que siempre nos han apoyado la experiencia de ser padres y los primeros meses de vida de mi hijo. Pero ahora que Milan crece y que está dejando de ser un bebé, preferiría que la prensa no se enfocara tanto en él. Me gustaría que disfrutara de una infancia normal, en la medida en que sea posible ", declaraba la cantante en una entrevista al periódico ABC.