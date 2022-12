Shakira será protagonista en el Mundial Brasil 2014

Aunque buena parte de su legión de fans en Estados Unidos todavía lloran su retirada definitiva del popular concurso 'La Voz', la colombiana Shakira está decidida a pasar página lo antes posible para que sus seguidores puedan centrarse exclusivamente en los inminentes proyectos que tiene en el horizonte.

Entre esas novedades, la propia artista ha anunciado con orgullo en su perfil de Twitter que volverá a protagonizar una sonada aparición mundialista al ver cómo su sencillo 'La La La (Brasil 2014)' formará parte del recopilatorio musical de la FIFA para el Mundial de Brasil, un disco que compartirá con su buen amigo Carlinhos Brown -quien participa en su tema- y con otros reputados intérpretes como Jennifer Lopez y Ricky Martin.

Publicidad

"Tenemos el orgullo de confirmar que la nueva canción de Shakira y Carlinhos Brown formará parte del álbum de la FIFA!! (sic). 'La La La (Brasil 2014)' tendrá su propio hueco en el emocionante Mundial de Brasil junto a muchos otros artistas", escribió su equipo en la famosa red social, confirmando así su regreso a la escena deportiva, cuatro años después de poner a bailar al mundo con 'Waka Waka' durante el torneo celebrado en Sudáfrica.

Las palabras Shakira y fútbol no han dejado de asociarse en estos últimos cuatro años con la bonita historia de amor protagonizada por el defensa catalán Gerard Piqué y la propia artista, quienes precisamente se conocieron en los días previos a la cita mundialista de 2010 durante la grabación de un videoclip y -ya en medio de la competición- compartieron una apasionada noche de hotel que saltó rápidamente a los medios de comunicación de todo el mundo.

La estabilidad emocional y familiar que le ha brindado su idílica relación con el futbolista -padre de su hijo Milan- es una de las razones que han llevado a la diva a desechar la oportunidad de regresar a 'La Voz' en la próxima temporada, ya que está convencida de que el ritmo infernal de grabaciones y el compromiso tan importante que se desprende de su condición de mentora le resulta imposible de compaginar con sus otras responsabilidades artísticas y maternales.

"Sinceramente, me lo he pasado genial en las dos ediciones del concurso de las que he formado parte, pero ahora necesito concentrarme en mi vida y en mis propios proyectos. Tengo una familia de la que cuidar, una gira mundial en el futuro inmediato y demasiados retos que no puedo combinar con mi trabajo en 'La Voz'. Ayudar a exprimir el potencial de nuevos artistas requiere un compromiso absoluto e incondicional, y creo que solo volveré cuando pueda centrarme exclusivamente en el concurso", confesaba Shakira a Digital Spy.