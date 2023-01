Shakira quiere que sus hijos se sientan 'mitad colombianos, mitad catalanes'

Aunque Shakira siente un gran cariño por Barcelona porque es la ciudad donde ha formado una familia junto a su marido, el futbolista Gerard Piqué, no quiere que sus hijos Milan (2) y Sasha (8 meses) olviden sus raíces colombianas y acaben sintiéndose únicamente españoles.

"Yo seré barranquillera hasta la muerte, pero Barcelona es una ciudad que me ha dado muchísimo desde el primer día. Y mis dos hijos son catalanes, aunque también tengan pasaporte colombiano. Yo siempre le digo a Milan: 'Tú eres mitad catalán, mitad barranquillero. ¡Que no se te olvide nunca!'", revela Shakira en una entrevista a El Periódico de Catalunya, donde asegura que no le importa que sus hijos decidan seguir los pasos de Piqué dedicándose al fútbol en lugar de los suyos en el mundo de la música: "[Quiero] que sean felices".

Actualmente la intérprete vive volcada en el cuidado de sus dos pequeños y ella misma reconoce que se ha convertido en una madre un poco pesada.

"Me encanta quererles y soy muy cariñosa. Siempre estoy dándoles abrazos y me los como a besos. Soy muy intensa. Creo que se irán de casa en cuanto sean adolescentes, van a decirme: 'Adiós, mamá. ¡Me largo de aquí'", explicaba recientemente la colombiana al portal Made For Mums.

Por: Bang Showbiz