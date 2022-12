Shakira no quiere perderse un partido de Gerard Piqué

No hay duda de que la estrella colombiana se ha convertido en una gran seguidora del deporte rey desde que iniciara su ya consolidado romance con el futbolista Gerard Piqué, ya que siempre que puede se presenta en los estadios o sigue por televisión las andanzas de su pareja por el terreno de juego. Pero incluso cuando no le es posible hacerlo, Shakira no duda en aprovechar el potencial de las redes sociales para desearle suerte a su chico y transmitirle todo tipo de vibraciones positivas.

"No me puedo creer que vaya a perderme el partido de hoy por culpa del trabajo, pero quiero desearle mucha suerte al Barça y sobre todo a mi amor", escribió la intérprete en su espacio de Twitter, poco antes de que Piqué protagonizara una irregular actuación sobre el terreno de juego al marcar un gol en propia puerta, una pequeña anécdota que no empañó la victoria del FC Barcelona sobre el AC Milan en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Además de demostrar una vez que apoya incondicionalmente a su novio en su exitosa carrera profesional, la diva de la música logró también desterrar aquellos rumores de separación que rodean a la pareja en la opinión pública mexicana, ya que varios medios del país se han hecho eco de un supuesto enfriamiento en su relación del que, al menos hasta ahora, ninguno de los dos ha dado muestra. Aunque la publicación TV y Novelas alude a la falta de "muestras de cariño" de la pareja en sus plataformas virtuales, Shakira se ha asegurado de negar esto con su emotivo mensaje de Twitter.

Es más, tan intenso es el amor que existe entre ellos, que ya se encuentran planificando la llegada al mundo de un segundo retoño que les proporcione la misma felicidad que ya les está brindando su primogénito Milan.

"¡Definitivamente queremos tener más niños! Es solo cuestión de tiempo que nos organicemos. Ahora estoy pasando por un momento de gran felicidad personal, disfrutando de mi profesión y pasándolo muy bien con mis seres queridos", revelaba la cantante a la revista Aló.

Por: Bang Showbiz