Shakira: 'No practicaré actividades extracurriculares con Piqué durante el Mundial'

Aunque todavía tiene en mente el inolvidable momento en el que conoció a Gerard Piqué durante el pasado Mundial de Sudáfrica, la cantante Shakira es consciente de que el futbolista catalán se encuentra sometido estos días a una gran presión, por lo que está decidida a no convertirse en la "desconcentración" que impida al defensa alzarse con su segundo triunfo consecutivo en el torneo.

Tanto es así, que la idílica pareja ha renunciado a cualquier "actividad extracurricular" durante la concentración de la selección española en Curitiba (Brasil), y en su lugar ambos optarán por veladas relajantes en las que principalmente se tratarán asuntos deportivos.

"No es cierto que me hayan prohibido acercarme a Gerard. Ahora bien, en lo que se refiere a las actividades extracurriculares, en ese sentido hay que respetar su situación, lo que implica básicamente estar en una concentración. Si no sería una desconcentración para todos", bromeó la extrovertida colombiana en el programa de televisión 'Al rojo vivo'.

Aunque no puede evitar sentir cierto nerviosismo antes de los partidos de su chico, Shakira está convencida de que el espíritu combativo de Piqué y su afán de superación le allanarán el camino hacia la final de la misma forma en que le ayudan a vivir con ella todos los días.

"A Gerard le gusta mi personalidad, con sus virtudes y sus defectos. Además a él le gustan los retos; hay que darse cuenta de que el fútbol es un deporte con el que convive cada día, con la presión y los desafíos que su carrera le imponen. Y es verdad que vivir conmigo también es un desafío", aseguró entre risas.

Una vez concluida la competición deportiva, los dos enamorados podrán disfrutar de un merecido descanso gracias también a que Shakira se ha dedicado últimamente a aliviar un poco su pesada carga laboral, abandonando definitivamente su puesto de coach en la edición estadounidense de 'La Voz'. Sin embargo, la diva de la música descarta la posibilidad de aprovechar el período estival para sellar su compromiso con el deportista a través de una emotiva ceremonia.

"Claro que hemos hablado de matrimonio, pero no ha habido pedida formal y la verdad es que tampoco hemos tenido tiempo para pensar en ello. Hace unos meses yo estaba embarazada y parecía un balón que iba a explotar. Luego llegó 'La Voz' y el Mundial... Siempre hay algo que nos impide planear una boda. Pero no me parece tan importante porque ya hemos formado una familia de la que me siento muy orgullosa", confesó la intérprete.

Independientemente de su estado civil, Shakira está segura de que en el futuro inmediato podrá darle un compañero de juegos a su primogénito Milan, ya que tanto ella como el futbolista están deseando ampliar la familia.

"Queremos seguir expandiendo la familia. Pero tiene que pasar el Mundial primero; ahora él está de concentración por lo que es difícil, a menos que sea por telepatía", concluyó.