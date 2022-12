Shakira felicita a su hijo Milan en su primer cumpleaños

Aunque reconoce que sus 12 meses de vida han pasado demasiado rápido como para procesar por completo todas las experiencias vividas a su lado .

"¿En serio ya pasó un año? Feliz cumpleaños, Milan (sic)", publicó Shakira en su perfil de Twitter, poco después de dejarse ver por las calles de Barcelona comprando todos los regalos para festejar el cumpleaños de su hijo en una gran fiesta que tiene preparada.

El tabloide británico Daily Mail publica que la cantante colombiana decidió cubrir sus ojos con unas grandes gafas de sol durante su paseo matutino por la ciudad condal para que la gente no la reconociera y no le hicieran perder su limitado tiempo. Pese a que todavía se desconoce cuándo festejarán juntos Piqué y Shakira el cumpleaños de su único hijo, seguro la fiesta estará a la altura de uno de los niños más famosos y mediáticos del espectáculo.

A lo largo de su primer año de vida, la famosa pareja no ha dejado de presumir del "cambio radical" que ha ejercido en su día a día la presencia del pequeño y, sobre todo, de cómo se ha convertido durante todo este tiempo en la prioridad de sus vidas. Tanto es así, que el futbolista del FC Barcelona reconoció recientemente que las derrotas deportivas eran menos dolorosas cuando, al llegar a casa, se encontraba frente a frente con la hermosa sonrisa del encantador Milan.

"Milan lo ha cambiado todo y ha hecho de mí una persona totalmente diferente. La temporada pasada el Bayern de Múnich nos eliminó de la Liga de Campeones en un gran partido de fútbol con un 3-0 y al principio me encontraba anímicamente hundido. Pero al llegar a casa y encontrarme con Milan, cambié por completo de actitud y me di cuenta de que nada es tan grave. No existen los problemas cuando estoy a su lado", aseguró en una entrevista al canal CNN.

Por: Bang Shwobiz