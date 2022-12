Shakira está preparada para ganar 'La Voz'

Aunque los más de 100 millones de visitas que ha cosechado hasta el momento 'Can't Remember to Forget You' - su provocativo videoclip junto a Rihanna - ya han demostrado que Shakira es una de las grandes estrellas del panorama internacional, la estrella colombiana no tiene ninguna intención de relajar su ritmo de trabajo y, por eso, afila ya las uñas para "batallar" con energía en la nueva temporada de 'La Voz' en Estados Unidos.



"Cada vez que giran esas cuatro sillas [los asientos rotatorios del famoso concurso], comienza una batalla en la que ninguno de nosotros tenemos piedad con el otro. Es ahí cuando sacamos las fieras que llevamos dentro y nuestras ansias de victoria", aseguró Shakira al canal NBC para ofrecer una buena muestra de su carácter más competitivo.



Además de hacer gala de su gran compromiso a la hora de entrenar y motivar a quienes serán sus nuevos alumnos en el formato televisivo, la popular cantante no ha dejado de pensar en ningún momento en la ilusión que sienten sus más de 23 millones de fans en Twitter por verla de nuevo ejerciendo de mentora de artistas, por lo que a ellos les ha dirigido un entusiasta mensaje que, además, anuncia la inminente llegada de la nueva edición de 'La Voz'.



"Solo falta una semana para el regreso de Shakira a 'La Voz'. 'Team Shakira', ¿están preparados?", reza el mensaje que su equipo publicó en su perfil de la red social, la misma herramienta utilizada por la cantante para anunciar que se presentará también en la edición británica de 'La Voz' para interpretar -aunque sin la presencia de Rihanna- el sencillo que tanto ha dado que hablar en la esfera virtual.



La intensa labor de promoción que viene llevando a cabo tras el lanzamiento de 'Can't Remember to Forget You' demuestra que a Shakira no le han afectado las críticas que, desde su Colombia natal, ha recibido su último proyecto discográfico, calificado por un conocido activista conservador de "inmoral" y "promotor del lesbianismo" entre las nuevas generaciones del país sudamericano.



Bang Showbiz